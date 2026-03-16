Ederson ritrova il campo e l’Atalanta ritrova se stessa: come il suo rientro può trasformare il finale di stagione

Atalanta, il ritorno di Ederson cambia tutto: più equilibrio, intensità e idee nel cuore della squadra. I dettagli

Il ritorno di Ederson restituisce all’Atalanta senso, equilibrio e spinta, gli elementi che più erano mancati durante la sua assenza. I minuti disputati a San Siro contro l’Inter hanno permesso al brasiliano di riassaggiare il ritmo partita, preparando il terreno per una probabile titolarità nella sfida di Monaco contro il Bayern. Nonostante l’1‑6 dell’andata renda il passaggio del turno quasi impossibile, la gara servirà a ritrovare orgoglio e a reinserire gradualmente i big reduci dagli infortuni, come De Ketelaere e Raspadori. Tra Champions e la successiva sfida con il Verona, Ederson avrà finalmente continuità prima di sfruttare la sosta per ritrovare brillantezza.

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La sua assenza ha coinciso con un periodo complicato: sei partite fuori, due vittorie comunque arrivate ma 14 gol subiti senza di lui. Un dato che racconta quanto il brasiliano incida sull’equilibrio della squadra. A Dortmund era stato il migliore dei suoi, poi lo stop forzato; contro l’Inter, con lui in campo, l’Atalanta non ha subito reti. Palladino lo ha definito “fondamentale”, sottolineando come la mancanza di un uomo chiave per le rotazioni abbia pesato anche sul piano fisico e mentale. Il suo rientro rappresenta una vera boccata d’ossigeno per un centrocampo che vive di intensità e continuità.

Con Ederson di nuovo al centro del progetto, l’Atalanta ritrova un riferimento capace di dare ordine, aggressività e qualità nelle due fasi. Dopo la parentesi europea, i nerazzurri affronteranno un blocco di campionato decisivo — Verona, Lecce, Juventus e Roma — che potrebbe rilanciare la corsa verso un posto nelle coppe della prossima stagione. In questo scenario, il recupero del brasiliano diventa una delle notizie più incoraggianti per Palladino in vista del rush finale. Lo riporta Gazzetta.it.