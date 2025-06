Obiettivo dell’Atalanta 2025-2026? Consolidarsi facendo propria la mentalità di Gasperini (aspettando il nuovo tecnico)

Atalanta tra presente e futuro senza Gasperini la parola chiave sarà solo una: consolidamento. Nel mezzo fare tesoro della mentalità vincente del tecnico

Per quanto negli ultimi nove anni sia “stato divertente giocare in allegria”, ora per l’Atalanta è tempo di guardare al futuro, in particolare alla stagione 2025-2026: per la prima volta dal 2016 senza Gian Piero Gasperini in panchina.

Tralasciando il catastrofismo da bar o, peggio ancora, l’essere “sottoni” del proprio ex allenatore, la Dea si trova di fronte a una grande opportunità. La chiave sarà nelle decisioni che prenderà la società considerando il cammino ambizioso in queste grandi annate.

Le basi ad oggi sono molto buone. L’Atalanta è realtà del calcio italiano, una società modello in cui si è imparato a crescere sognando insieme a Gasp (e investendo molto), e che si prepara la prossima stagione a disputare tre competizioni: tra cui la quinta Champions League della sua storia.

In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore (Thiago Motta è tra gli osservati, ma non è l’unico), qual è la parola chiave per il 2025-2026? Semplice: consolidamento. Certo, ci saranno difficoltà anche alla luce dei tanti cambiamenti, ma per l’Atalanta sarà l’esame del 110 e lode: dimostrare di aver fatto propria la mentalità vincente di Gasperini per consacrare sempre più la Dea tra le grandi del calcio europeo, intraprendendo la strada che fanno tutte le big indipendentemente da allenatori, giocatori e dirigenti.

Ogni partecipazione europea sarà utile: dalla Champions che porta prestigio e denaro, fino all’Europa o alla Conference League con la possibilità di vincere il trofeo a patto di costruire una squadra competitiva.

Aspettando il nuovo allenatore, l’Atalanta toglierà le rotelle dalla bicicletta e dovrà dimostrare di poter fare tanta strada anche senza Gasperini. La base c’è, i soldi non mancano e gli uomini giusti nemmeno. Questione di mentalità vincente: quella che ha fatto la differenza in questi straordinari nove anni.