Antonio Percassi ha commentato il sorteggio dei gironi di Champions League: le dichiarazioni del presidente dell’Atalanta

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha commentato il sorteggio dei gironi di Champions League con Liverpool, Ajax e Midtjylland.

CHAMPIONS LEAGUE – «Le emozioni sono sempre le stesse, anzi di più perché ripetere quanto fatto l’anno scorso sarebbe fantastico, inimmaginabile. Siamo onorati e orgogliosi di questa seconda volta in Champions League e speriamo di fare bella figura. È da non dormire più, sono squadre toste, che hanno una storia incredibile e sopratutto pensare che le vedremo a Bergamo sarà incredibile ed emozionante. Speriamo che possano esserci anche i tifosi. Saranno match importanti, contro squadre che giocano un ottimo calcio, ma se giocheremo come sappiamo e come stiamo giocando saranno gare divertenti. Per noi sarà come andare all’università del calcio».

OBIETTIVI – «In Champions superare il turno sarebbe fantastico. In campionato speriamo di salvarci. Guardiamo sopratutto al campionato dove siamo partiti bene, le sensazioni sono positive soprattutto perché abbiamo un gruppo di ragazzi bravi, educati e legati alla squadra e alla società e questo è fondamentale. Il primo obiettivo è portare a casa la permanenza nella categoria, poi il resto sarà tutto di guadagnato. Dobbiamo tenere i piedi per terra, sento parlare di Scudetto, ma non esiste. Dobbiamo comportarci come abbiamo sempre fatto, con lo stesso spirito e mentalità. Se poi arrivassero traguardi storici come quelli già raggiunti, o anche superiori, sarebbe davvero molto bello. C’è molta serietà, determinazione, il gruppo sta crescendo e la squadra si è rinforzata con giocatori di potenziale importante».