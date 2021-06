Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato del futuro di Aleksey Miranchuk e Cristian Romero

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato del futuro di Aleksey Miranchuk e Cristian Romero. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Bergamo TV.

MIRANCHUK – «Ero in riunione con il ds Sartori e so che dopo il gol si è sentito col mister. Gasperini stava vedendo la partita con una persona, aveva predetto il suo gol alla sua prima occasione e così è stato, ha fatto una magia. Arriva da un campionato diverso, è un bravissimo ragazzo è ha un comportamento in stile Atalanta. Siamo tutti certi la prossima stagione sarà quella della sua consacrazione».

ROMERO – «Non so dire se siano vere o meno ma è normale che l’Atalanta, per i risultati che ha raggiunto, abbia giocatori che possono interessare a più squadre. Oggi è un mercato più di chiacchiere che d’interessi, concretamente vedremo cosa succederà. Sentiamo molta responsabilità addosso e speriamo di non deludere le attese».