Atalanta, Percassi: «Non dobbiamo sbagliare»

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha commentato la vittoria conquistata contro la Lazio.

«Siamo felici delle due vittorie contro due ottime squadre dopo un periodo di stop ci sono sempre delle incognite e aver vinto ha un valore aggiunto dopo un momento particolare per tutti e soprattutto per Bergamo. C’è stato lavoro e attenzione, se non hai lavorato bene, non escono questo tipo di prestazioni. Dobbiamo sbagliare il meno possibile».