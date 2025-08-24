Juric post Atalanta Pisa: «Peccato per i ragazzi. Mercato? Questi giocatori possono andare via e su Maldini...» - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Ivan Juric dopo quella che è stata la partita di Serie A Atalanta Pisa

(INVIATO STADIO DI BERGAMO – Bergamo) In conferenza stampa, l’allenatore Ivan Juric ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Atalanta Pisa di Serie A.

SULLA PARTITA – «Abbiamo sofferto lanci lunghi dove non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco. Nel secondo tempo abbiamo fatto un secondo goal, ho visto molte cose interessanti. Scamacca? Siamo molto contenti, toglierlo non è stato facile però non dobbiamo perdere.»

SINGOLI – «Krstovic è un attaccante che può migliorare. Zalewski ha recuperato tanti palloni ed è bravo davanti, ma deve migliorare molto la fase difensiva con il tempo può sicuramente migliorare. Dispiace perché il secondo tempo e per i ragazzi visto che hanno gamba e hanno fatto molte cose buone»

MERCATO – «Mercato? La squadra è questa nonostante la questione Ademola Lookman. Maldini mi dispiace che ha sbagliato il goal perché ha la capacità di fare questi goal. Dino è entrato e sia lui che Daniel hanno caratteristiche importanti. Ibrahim insieme a Palestra? Penso che debbano diventare protagonisti altrove dove devono giocare tanto».

