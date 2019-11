Atalanta, quanti dubbi per Gasp: ecco i nodi da sciogliere per la Juve

Atalanta, ancora tanti dubbi per Gasperini in vista della Juve. Sopratutto in attacco: possibile una staffetta tra Zapata e Muriel

L’Atalanta si prepara al meglio per affrontare, nella giornata di domenica, la Juve di Maurizio Sarri in quella che negli ultimi anni è stata per i bianconeri una partita molto ostica.

Gasperini vorrebbe mantenere la tradizione ma, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, ha alcuni dubbi di formazione su cui riflettere, sopratutto in attacco. Zapata e Muriel non sono ancora al meglio dopo i rispettivi problemi: per questo il tecnico pensa a una staffetta.