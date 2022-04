Atalanta, record negativo in casa sotto la gestione Gasperini. La squadra bergamasca fuori col Lipsia

La sconfitta nei quarti di ritorno di Europa League contro il Lipsia lascia enorme rammarico in casa Atalanta.

La Dea ha perso 8 gare in casa in questa stagione, considerando tutte le competizioni: è giá un record negativo nell’era Gasperini (ultima volta nel 2014/15, tutte in campionato)