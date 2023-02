Atalanta, riecco Scalvini e De Roon dopo la squalifica. Importanti in vista del Milan

In vista della sfida contro il Milan l’Atalanta recupera De Roon a centrocampo e soprattutto Giorgio Scalvini in difesa

Contro il Lecce la loro mancanza si è fatta sentire in termini di cattiveria e costruzione di gioco, ma per lo scontro diretto con il Milan l’Atalanta li ritroverà pienamente a disposizione: ovviamente si sta parlando del duo Scalvini-De Roon, assenti per squalifica dopo i gialli incassati con la Lazio.

Parlando di probabili formazioni, il numero 15 nerazzurro ritornerà ad affiancare Koopmeiners che ha subito insieme a Ederson la poca solidità a centrocampo domenica scorsa (dove si sono persi un sacco di duelli individuali), ma il salto di qualità arriva col recupero del numero 42 orobico, che riporta dietro anche quella qualità indispensabile per il gioco di Gasperini, soprattutto negli scontri diretti.