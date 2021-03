Atalanta, riscatto Romero: la Juventus non ha nessuna recompra

Calciomercato Atalanta: i nerazzurri sono intenzionati a riscattare Cristian Romero, con la Juventus che non avrà alcun diritto di recompra

Cristian Romero potrebbe essere riscattato dall’Atalanta: in totale il costo del cartellino potrebbe essere di 20 milioni. Il difensore sta convincendo tutti con il suo rendimento e ora la Dea potrebbe riscattarlo. L’argentino è arrivato in prestito biennale per 2 milioni di euro il primo anno e altri 2 in caso di qualificazione Champions, più 16 milioni di diritto di riscatto.

Ora la società bergamasca vorrebbe riscattarlo al termine della stagione, come spiega Tuttosport: nessuna clausola di recompra, però, per la Juventus.