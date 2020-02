Atalanta Roma: cosa deve temere Fonseca

La Roma di Fonseca attraversa un momento difficile. Contro l’Atalanta, dovrà evitare gli scompensi sul lato debole

La Roma di Fonseca si trova in un periodo estremamente delicato. I giallorossi, oltre ai 7 gol presi tra Sassuolo e Bologna, hanno in generale dimostrato una fragilità difensiva inquietante. Tra le molte cose sofferte contro il Bologna, in particolar modo i cambi di campo sul lato debole.

L’Atalanta si sa rendere pericolosissima tramite combinazioni laterali. I quinti danno ampiezza, con Gomez e Ilicic che nei mezzi spazi fraseggiano con loro. Un esempio nella slide sopra.