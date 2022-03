Atalanta Sampdoria, quanti elogi per Koopmeiners: «Sostanza e qualità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Grande prestazione quella di Koopmeiners contro la Sampdoria, l’olandese esaltato dai quotidiani sportivi

Teun Koopmeiners si prende l’Atalanta e stende la Sampdoria. Una doppietta da favola per l’olandese, con i quotidiani sportivi che hanno esaltato la sua prestazione contro i blucerchiati. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo con un 7,5 in pagella.

LA PAGELLA – «Che compleanno! Stop e diagonale preciso: 2-0. Poi nella ripresa va a segno di forza e di fatto chiude la sfida. Sostanza e qualità».