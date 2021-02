Atalanta, Sartori confessa: «Seguivo da due anni Maehle e Kovalenko»

Giovanni Sartori parla degli ultimi arrivi in casa Atalanta, ovvero Maehle e Kovalenko. Ecco le sue dichiarazioni sugli acquisti nerazzurri

Giovanni Sartori, uomo mercato dell’Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei nuovi arrivati, ovvero Maehle e Kovalenko. Ecco le sue dichiarazioni sui calciatori seguiti per più di due anni prima di acquistarli.

«Maelhe e Kovalenko li abbiamo seguiti per due anni dal vivo prima di acquistarli. Spendere 10 milioni per un calciatore visto solo tramite il pc, non sarebbe semplice».