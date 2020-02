Atalanta Sassuolo, i convocati di De Zerbi: forfait di Traoré e Obiang

Si avvicina la delicatissima trasferta a Bergamo per De Zerbi: ecco i convocati del tecnico per Atalanta Sassuolo

Il Sassuolo scenderà in campo domani pomeriggio alle ore 15: per i neroverdi l’avversario da affrontare è l’Atalanta di Gasperini. Ecco l’elenco dei convocati di mister Roberto De Zerbi per l’impegno di Serie A contro gli orobici.

Portieri: 47 Andrea Consigli, 56 Gianluca Pegolo, 63 Stefano Turati.

Difensori: 2 Marlon, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 17 Mert Müldür, 19 Filippo Romagna, 22 Jeremy Toljan, 31 Gian Marco Ferrari, 32 Giangiacomo Magnani, 77 Giorgos Kyriakopoulos.

Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 10 Filip Djuricic, 68 Mehdi Bourabia, 73 Manuel Locatelli.

Attaccanti: 7 Jeremie Boga, 9 Francesco Caputo, 11 Gregoire Defrel, 18 Giacomo Raspadori, 25 Domenico Berardi, 27 Lukas Haraslin.