Atalanta, piccolo imprevisto per mister Gasperini che ha visto Palomino riportare un fastidio durante l’allenamento

Niente allarmi ma solo un fastidio per ora. Josè Palomino infatti nella seduta di allenamento dell’Atalanta è stato costretto allo stop dopo aver avvertito un fastidio al retto femorale.

Il difensore argentino non dovrebbe comunque essere a rischio per la ripresa del campionato e per il match contro il Sassuolo.