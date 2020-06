Atalanta, striscione a supporto dei tifosi della Ternana: «Non mollate»

I tifosi dell’Atalanta, gemellati con quelli della Ternana, hanno affisso uno striscione per gli ultras rossoverdi

Nei pressi del Gewiss Stadium, dove si giocherà questa sera Atalanta-Lazio, è apparso uno striscione dei tifosi nerazzurri a favore di quelli della Ternana. Tra il gruppo di tifoseria atalantino e quello rossoverde dura da anni un forte gemellaggio.

Lo striscione recita: «Infame repressione. Diffide mirate. Fratelli ternani non mollate». In riferimento ai 15 daspo arrivati per alcuni ultras della Ternana, accusati di un agguato ai tifosi dell’Avellino.