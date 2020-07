Atalanta sul tetto d’Europa: nel mirino il record di gol del Bayern Monaco

L’Atalanta insegue il primato di gol in Europa: comanda il Bayern Monaco a quota 100, dietro Lipsia e Borussia Dortmund

L’Atalanta vuole stupire nelle ultime otto giornate di Serie A, arrivando all’impegno di Champions League con maggiore fiducia e convinzione.

Oltre all’impresa del secondo posto in campionato, la squadra di Gian Piero Gasperini vorrebbe superare i 100 gol segnati dal Bayern Monaco in Bundesliga, seguito da Borussia Dortmund e Lipsia. L’Atalanta è attualmente a quota 83, fuori dal podio, ma non mollerà la presa sui bavaresi.