Atalanta Torino 1-1: i granata fermano i nerazzurri. Pesa il rigore sbagliato da Retegui

Al Gewiss Stadium il match valido per la 23ª giornata di Serie A tra Atalanta Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Torino, valevole per la 23ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

LA DIRETTA

ATALANTA-TORINO 1-1: FINISCE QUI

5 minuti di recupero

87′ Njie tenta una conclusione defilata. Rui Patricio para senza problemi.

86′ Ancora ripetuti attacchi dell’Atalanta.

85′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro Scamacca, fuori Retegui.

84′ CAMBIO PER IL TORINO: Dentro Masina per Lazaro

83′ Azione di corsa per Bellanova cross per Pasalic che non prende la porta.

81′ Grandissimo cross di Samardzic per la testa di Pasalic, Milinkovic blocca.

79′ Bella azione Cuadrado-Pasalic-Samardzic, palla in mezzo dove però non c’è nessuno.

78′ OCCASIONE ATALANTA. Pallone di Bellanova per Pasalic che però spara alto.

72′ RIGORE PER L’ATALANTA Trattenuta plateale di Tameze su Retegui. L’arbitro segna il dischetto. Batte Retegui, ma Milinkovic sbaglia il rigore.

71′ Ammonizione per Tameze. Cartellino giallo.

62′ CAMBI PER IL TORINO: Dentro Njie, fuori Karamoah; dentro Sanabria per Adams.

61′ RETEGUI! Conclusione alta sopra la traversa per il centravanti.

60′ SAMARDZIC! Azione in volata del trequartista, conclusione, deviazione in calcio d’angolo.

56′ CAMBI PER L’ATALANTA: Fuori CDK, Brescianini e Ruggeri, dentro Samardzic, Pasalic e Cuadrado.

55’TOCCO CON LA MANO da parte di Ricci, ma il penalty all’Atalanta non viene dato per fuorigioco di rientro.

50′ Partita molto fisica da entrambe le parti.

45′ CAMBIO PER IL TORINO – Entra Walukiewicz, fuori Pedersen.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47′ OCCASIONE ATALANTA. Cross in mezzo di Retegui per Brescianini che a porta vuota manca la porta.

47′ Cross in mezzo di De Ketelaere a cercare Retegui, ma Miinkovic riesce ad anticiparlo.

45′ AMMONIZIONE COCO. Fallo ai danni di De Ketelaere e cartellino giallo.

Tre minuti di recupero.

39′ PAREGGIO DEL TORINO. Cross in mezzo per la testa di Maripan che ha la meglio su Ruggeri.

34′ GOAL DELL’ATALANTA! Calcio d’angolo per l’Atalanta. Cross di Bellanova perfetto per la testa del difensore ed è 1-0. Tutto regolare il goal.

30′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Toloi, fuori Kolasinac.

20′ VANTAGGIO ANNULLATO ALL”ATALANTA! Cross in mezzo di Marco Brescianini a cercare la testa di Retegui o Bellanova, palla a terra con l’esterno che tenta la conclusione che finisce in porta. Sospetta spinta, controllo al VAR e rete annullata per fuorigioco.

14′ Tiro-Cross a giro per Kolasinac. Palla fuori di poco.

11′ Fallo di Coco su Bellanova. Punizione Atalanta.

6′ Bravissima solidità da parte di Hien che permette di bloccare i granata e ripartire in contropiede.

2′ Atalanta subito in pressing. Cross dalla destra di Bellanova per Brescianini che tenta il tiro. Nel farlo commette fallo e punizione Toro.

E’ COMINCIATA LA PARTITA