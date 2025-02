Atalanta Torino LIVE: cronaca e diretta del match!

Al Gewiss Stadium il match valido per la 23ª giornata di Serie A tra Atalanta Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Torino, valevole per la 23ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

LA DIRETTA

20′ VANTAGGIO ANNULLATO ALL”ATALANTA! Cross in mezzo di Marco Brescianini a cercare la testa di Retegui o Bellanova, palla a terra con l’esterno che tenta la conclusione che finisce in porta. Sospetta spinta, controllo al VAR e rete annullata per fuorigioco.

14′ Tiro-Cross a giro per Kolasinac. Palla fuori di poco.

11′ Fallo di Coco su Bellanova. Punizione Atalanta.

6′ Bravissima solidità da parte di Hien che permette di bloccare i granata e ripartire in contropiede.

2′ Atalanta subito in pressing. Cross dalla destra di Bellanova per Brescianini che tenta il tiro. Nel farlo commette fallo e punizione Toro.

E’ COMINCIATA LA PARTITA