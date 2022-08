Atalanta Torino: sarà ancora sfida di gol e rigori? – VIDEO

Atalanta e Torino si affronteranno nella quarta giornata da primatiste della Serie A: l’ultimo incrocio fu un clamoroso festival del gol

Per somma di punti Atalanta Torino è il vero big-match della 4° giornata: entrambe le squadre fanno parte del lotto delle 6 in testa a quota 7 punti. Entrambe sono reduci da due buone vittorie in trasferta: 1-0 i bergamaschi a Verona, 2-1 i granata a Cremona.

La squadra di Gasperini sta cambiando pelle: non più Muriel e Zapata, in gol ci vanno un po’ tutti, mentre nel Toro sta brillando Radonjic. I suoi numeri stanno così entusiasmando che è già stato coniato il soprannome Maradonjic…