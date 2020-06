Atalanta, turnover anche in porta: dualismo Sportiello Gollini

L’Atalanta fa turnover anche in porta in Serie A: Marco Sportiello copre le spalle e i pali di Pierluigi Gollini

L’Atalanta studia la strategia per affrontare le restanti partite di Serie A, in attesa di tornare in campo e disputare i quarti di finale di Champions League. Il tecnico Gian Piero Gasperini pensa a un massiccio turnover da applicare tra una giornata e l’altra.

Perfino in porta: Marco Sportiello rappresenta una valida e sicura alternativa a Pierluigi Gollini nei momenti di difficoltà. L’obiettivo è quello di mantenere sintonia tra i due (gestiti dallo stesso agente) e creare le condizioni affinché l’avvicendamento non porti stravolgimenti.