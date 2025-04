Atalanta, Pasqua felice per i nerazzurri: oltre alla prima squadra, vincono U13 e U10 (vincendo due trofei)

Atalanta, a Pasqua vince non solo la prima squadra. Successi importanti per l’Under 13 e l’Under 10: due trofei per i giovani nerazzurri

L’Atalanta ha beneficiato di una Pasqua tanto bella quanto vincente. Se da una parte la prima squadra ha battuto il Milan, dall’altra anche i giovani nerazzurri (precisamente Under 13 e Under 10) hanno portato a casa due trofei.

L’Under 13 vince la Ravenna Top Club dove tra le 48 squadre italiane ed internazionali presenti, la Dea ne è uscita vincitrice; stesso esito per l’Atalanta Under 10 che invece si porta a casa il Trofeo Città di Crema. Ecco il comunicato.

IL COMUNICATO

Nel weekend di Pasqua molte formazioni nerazzurre dell’Attività di Base sono state impegnate come da tradizione in numerosi tornei che hanno rappresentato un’esperienza di crescita importante per i nostri ragazzi e un’occasione per confrontarsi con tante altre squadre provenienti da tutto l’Italia e non solo.

Da segnalare il successo di una formazione dell’U13 nella Ravenna Top Cup che ha visto la partecipazione di ben 48 squadre, italiane e internazionali: i nerazzurri, dopo aver superato la fase a gironi vincendo il gruppo A a punteggio pieno con cinque vittorie in altrettanti incontri (con 11 gol fatti e nessuno subito), hanno battuto (1-0) i macedoni del FC Joker nei quarti di finale, quindi il Sassuolo in semifinale per 1-0 e in finale l’Uesse Sarnico sempre per 1-0.

Ottima prova anche di una formazione dell’U10 che si è aggiudicata il Trofeo Città di Crema superando nel girone finale Monza (3-2) e Inter (4-1), dopo aver vinto il girone preliminare battendo Hellas Verona e Pergolettese.

Credits: Atalanta.it