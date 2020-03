Atalanta-Valencia, Carboni: «Coronavirus? Guardiamo al presente»

L’ex terzino di Roma e Valencia, Amedeo Carboni, ha parlato delle polemiche relative alla gara tra l’Atalanta e gli spagnoli

«Senza dubbio è stato un evento sportivo che ha avuto la sua influenza, ma guardare troppo indietro non è il caso, bisogna guardare al presente e alle persone che soffrono di più. Quell’evento ha comunque ingrandito l’epicentro in Europa. La Spagna, rispetto a noi, è indietro di 10-15 giorni. Ha iniziato a guardare l’Italia come riferimento con questo ritardo».