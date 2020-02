Atalanta Valencia: Caldara e i rischi nei cross avversari

In Atalanta-Valencia, Caldara ha rischiato nei cross avversari. Conseguenza di uno stile tattico che accetta la parità numerica

Il sistema di marcature a uomo dell’Atalanta accetta parità numerica dietro per avere poi un uomo in più quando si recupera palla. È un rischio calcolato, come ha detto Gomez al Pais.

Va però detto che, contro il Valencia, diverse volte i centrali della Dea hanno sofferto queste situazioni. Si vede nella slide sopra, sul cross di Wass c’è un 2 vs 2 al centro dell’area di rigore. L’azione in cui Caldara la tocca con il braccio e rischia che l’Atalanta subisca il rigore.