Atalanta Valencia, l’immunologo: «È la partita zero». Ecco cosa è successo a San Siro durante il match di Champions League

Francesco Le Foche, medico immunologo e responsabile del day hospital all’Umberto I, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per analizzare quanto successo in Atalanta-Valencia:

«Probabilmente in quel distretto hanno agito più fattori trigger, i capitalizzatori che attivano in modo repentino la diffusione del virus, facendolo esplodere in tutta la sua gravità. Quella bergamasca è un’area molto attiva nel mondo degli scambi economici e sociali. Un terreno ideale per il virus».