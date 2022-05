Atalanta, spesa in casa Verona: D’Amico per Sartori, idea Tudor per la panchina?

L’Atalanta potrebbe stravolgere i piani societari nella prossima stagione: da Verona arriverà D’Amico e con lui anche Tudor?

L’Atalanta potrebbe far spesa in casa Verona in estate. La Dea potrebbe stravolgere i suoi piani e fare una vera e propria rivoluzione.

Come Ds il nome caldo è quello di D’Amico, che prenderà il posto di Sartori verso Bologna. Con l’arrivo del nuovo Ds potrebbe cambiare anche l’allenatore? L’idea è quella di provare a portare Tudor in nerazzurro, ma con Gasperini l’Atalanta parlerà a fine stagione a seconda anche di come finirà con queste due partite mancanti. Lo scrive L’Arena.