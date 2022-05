Verona Simeone, riscatto e cessione: pronta un’asta europea per il Cholito

Tutti pazzi per Simoene: il Verona lo riscatterà dal Cagliari ma sull’argentino è pronta a scatenarsi una vera e propria asta estiva

Il Verona riscatterà Simeone dal Cagliari in vista dell’estate, ma la sua permanenza è tutt’altro che certa.

Il Cholito è conteso da diversi club che potrebbe scatenarsi una vera e propria asta estiva. Dalla Liga ci sono Valencia, Siviglia e Villareal, in Premier il Newcastle, Napoli e Milan in Serie A. Tutti pazzi del Cholito, dunque, per l’estate secondo quanto riportato da AS.