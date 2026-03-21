Atalanta, subito l’arcobaleno dopo la tempesta Champions: una ‘prima volta’ per Palladino col Verona! Non era mai successo in questa stagione

Atalanta, una ‘prima volta’ per Palladino nel match contro il Verona! Non era mai accaduto in questa stagione, di cosa si tratta

È possibile archiviare una settimana da incubo con un sorriso? Per l’Atalanta, reduce dai pesantissimi 10 gol subiti in due partite dal Bayern Monaco in Champions League, la risposta è positiva. Nel momento più delicato della stagione 2025-26, mister Raffaele Palladino riceve finalmente un’ottima notizia dall’infermeria.

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Come riporta La Gazzetta dello Sport, per la prima volta in tutto l’arco di questo campionato di Serie A, il tecnico nerazzurro avrà a disposizione la rosa al completo per la delicata sfida contro il Verona alla New Balance Arena, in programma domani alle 15. Salvo imprevisti dell’ultima ora nella rifinitura a Zingonia, l’Atalanta si prepara ad affrontare lo sprint finale con tutte le sue armi a disposizione.

Il ritorno dei pilastri: De Ketelaere, Raspadori ed Ederson

Nella fase cruciale della stagione, la Dea è stata costretta a rinunciare a tre pedine ritenute fondamentali per gli equilibri del collaudato 3-4-2-1: Charles De Ketelaere, Giacomo Raspadori e il brasiliano Ederson. Nelle ultime settimane, la mancanza di alternative nel reparto offensivo e l’assenza del miglior incursore di centrocampo si sono fatte sentire pesantemente. L’ultima volta che questo tridente ha giocato insieme dal primo minuto, i bergamaschi hanno dominato infliggendo un netto 3-0 alla Juventus negli ottavi di Coppa Italia.

Oggi l’Atalanta deve invertire una rotta pericolosa: la vittoria manca da 6 partite (tre in campionato, due in Champions e una in Coppa Italia), una striscia negativa mai registrata prima sotto la guida di Palladino. Contro il Verona serve centrare i tre punti a ogni costo. Se il sogno del quarto posto appare ormai compromesso dopo gli ultimi scivoloni, le speranze europee rimangono vivissime, con il sesto posto della Roma distante solo 4 lunghezze.

Il calendario: un mese decisivo tra Serie A e Coppa Italia

Il recupero dei big arriva nel momento perfetto per affrontare un rush finale incandescente. Dopo il Verona e la trasferta di Lecce (in programma lunedì 6 aprile dopo la sosta), i bergamaschi affronteranno due scontri diretti cruciali: in casa contro la Juventus di Luciano Spalletti e all’Olimpico contro la Roma del grande ex Gian Piero Gasperini.

Inoltre, resta vivo un sentiero alternativo e prestigioso per salvare la stagione: il 22 aprile a Bergamo andrà in scena l’atteso ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, ripartendo dal 2-2 dell’andata. Un mese decisivo che Palladino, finalmente, potrà giocarsi senza alibi e con l’arsenale al gran completo.