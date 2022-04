Atalanta, Zapata: «Ho sofferto perché volevo giocare, ora sono tornato»

L’attaccante dell’Atalanta Zapata ha parlato dopo la partita contro il Venezia

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo la partita contro il Venezia vinta 3-1 in cui ha trovato anche lui la via del gol.

RITORNO AL GOL – «Lo aspettavo da quando sono rientrato dall’infortunio. Avevamo bisogno di questa vittoria, in un periodo un po’ così. Ripartiamo da qui. Ho sofferto perché volevo giocare, ero in un buon periodo prima dello stop. Ora sono tornato, spero di trovare rapidamente la continuità».

ELIMINAZIONE EUROPEA – «Noi abbiamo dato tutto, sia in coppa che in campionato. A volta non basta. Abbiamo avuto delle partite dove potevamo fare meglio, penso che ci sono ancora tante occasioni però per finire meglio questa stagione».

FUTURO – «Il mio futuro è sempre più nerazzurro. Sono contento. Qui ho il sostegno di tutti».