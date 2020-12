Atalanta, Zapata: «Voglio gol e vittoria contro la Juventus»

Duvan Zapata non usa mezzi termini: vuole uscire con la vittoria dall’Allianz Stadium. Ecco le parole del centravanti dell’Atalanta

Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio di Juventus-Atalanta. Le sue parole.

«Gli stimoli sono forti, è una partita importante per noi, è una grande squadra quella che ha vinto negli ultimi anni. Oggi da parte nostra ce la metteremo tutta per vincere questa partita. Il gol conservato per stasera? Speriamo di sì, di trovarlo stasera e fare una grande partita per vincere. Le voci sulla nostra situazione? Siamo bravi a fare le cose che ci spettano, ovvero quelle del campo e giocare a pallone».