Athletic Bilbao, Aduriz: «Ritiro? Risolveremo dopo la pandemia»

Aritz Aduriz si avvicina al ritiro dal calcio: l’attaccante dell’Athletic Bilbao vuole prima giocare la finale di Coppa del Re

Rinviato a data da destinarsi il ritiro dal calcio giocato di Aritz Aduriz. La punta dell’Athletic Bilbao attenderà la regolare ripresa delle partite per scendere in campo per l’ultima volta nella finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad. Ecco le sue parole a Marca.

«La pandemia mette tutto in secondo piano. La cosa più importante in questo momento non è il calcio, né tantomeno lo è il mio addio al calcio. Ci sono cose molto più importanti da risolvere e affrontare. Sono sicuro che, con l’aiuto di tutti, le risolveremo».