Atletico Madrid, Correa lascia i Colchoneros e va a giocare in Messico: ufficiale l’accordo con il Tigres

Atletico Madrid, Correa lascia i Colchoneros e andrà a giocare in Messico: è ufficiale l’accordo con il Tigres. Il comunicato del club

Dopo oltre dieci stagioni con l’Atlético Madrid, Angel Correa saluta la Liga spagnola e si prepara a una nuova avventura in Messico. Il campione del mondo argentino ha firmato con il Tigres UANL, diventando uno dei colpi di mercato più importanti del torneo Apertura 2025.

Nato a Rosario il 9 marzo 1995, Correa è cresciuto calcisticamente nel San Lorenzo, con cui ha debuttato tra i professionisti. Nel 2015 è approdato all’Atlético Madrid, dove ha saputo conquistarsi un posto importante grazie alla sua duttilità offensiva, alla rapidità e alla capacità di incidere anche a gara in corso.

COMUNICATO – L’Atlético de Madrid e il Tigres UANL hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Ángel Correa al club messicano.

L’attaccante argentino affronta così una nuova sfida nella sua carriera sportiva e chiude un percorso di dieci stagioni e mezzo con la maglia biancorossa. In questo periodo, ha disputato 469 partite ufficiali con la nostra maglia, diventando il sesto giocatore – e il secondo straniero – con più presenze nella storia del club.

Con 88 gol e 65 assist, due gol rimarranno impressi nella memoria: l’ultimo nella storia del Vicente Calderón, contro l’Athletic Club, e il “puntín” che ha sancito la nostra rimonta a Valladolid, diventando campioni della Liga nella stagione 2020/21. Correa ha aggiunto un trofeo alla sua bacheca dopo aver vinto l’Europa League 2017/18 e la Supercoppa Europea 2018; successi che hanno preceduto la tripla corona conquistata con l’Argentina (Coppa America 2021, Finalissima 2022 e Coppa del Mondo FIFA 2022).

L’Atlético de Madrid desidera ringraziare Ángel Correa per la dedizione e l’impegno dimostrati in tutti questi anni nel nostro club e gli augura la migliore fortuna per i suoi futuri impegni personali e professionali.