Atletico Inter, Calhanoglu: «Abbiamo un obiettivo da raggiungere»

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha pubblicato su Instagram una foto e un suo pensiero dopo l’eliminazione dalla Champions League ai calci di rigore contr l’Atletico Madrid.

CHAMPIONS- «Nonostante gli sforzi, il nostro viaggio in Champions League è giunto al termine. Apprezziamo il sostegno incondizionato dei nostri tifosi e per questo vi ringraziamo profondamente. Ma abbiamo ancora un obiettivo enorme da raggiungere. Dobbiamo spostare la nostra attenzione interamente verso quel traguardo e fare tutto ciò che è in nostro potere per renderlo realtà. Forza Inter!»