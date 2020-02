Atletico Madrid Liverpool: come Simeone può mettere in difficoltà Klopp

L’Atletico Madrid di Simeone ha le caratteristiche che possono mettere in difficoltà Klopp. Ma occhio al contropressing

Liverpool e Atletico si trovano in momenti agli antipodi. Per quanto i colchoneros abbiano tante assenze, si tratta comunque del tipo di squadra che può mettere in grossa difficoltà Klopp. D’altronde, le uniche non vittorie stagionali dei Reds (contro United e Napoli) sono arrivate con chi si è difeso a oltranza con un blocco basso.

L’Atletico di Simeone dovrà però non subire troppo lo strepitoso contropressing di Klopp: il Liverpool è infatti la squadra migliorr al monfo nello stroncare le ripartenze avversarie. I padroni di casa non dovranno schiacciarsi troppo