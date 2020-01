L’Atletico Madrid ha chiuso l’operazione per il ritorno di Carrasco: saltato definitivamente l’arrivo di Cavani dal PSG

L’Atletico Madrid sta per riabbracciare Yannick Ferreira Carrasco, che è arrivato in serata in città per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul contratto, come riportato da As.

Il belga è la risposta alla trattativa sfumata per Edinson Cavani, che non è riuscito a liberarsi dal Paris Saint-Germain.