Atletico Madrid, Simeone: «Griezmann può fare la differenza in 30’»

Le parole di Simeone su Griezmann in vista del derby tra Atletico Madrid e Real: «Nei 30 minuti in cui entra perché ci dà un cambio di ritmo»

Il Cholo Simeone ha parlato in conferenza stampa in vista del big match che vedrà il suo Atletico Madrid contro il Real nel derby della capitale spagnola. Di seguito le sue parole, in particolare su Griezmann.

GRIEZMANN – «Bisogna capire che Morata e João stanno facendo molto bene e Griezmann nei 30 minuti in cui entra perché ci dà un cambio di ritmo, gerarchia, gioco, una migliore collaborazione in attacco e in questo momento stiamo decidendo in questo modo».

OBLAK – «Oblak ci sarà domani. La scorsa stagione l’assenza di Savic e Giménez ci è costata molto e speriamo che questo non accada. Tutti lavorano per restare il più a lungo possibile, perché sono calciatori importanti. Ci daranno altre alternative e strumenti per i giochi che devono giocare».