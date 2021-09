Atalanta: tentativo fallito dell’Atletico Madrid per Gosens

L’Atletico Madrid ha provato a fare un tentativo per Gosens nell’ultimo giorno di mercato: no categorico dell’Atalanta

Non solo De Paul. L’Atletico Madrid ha tentato anche il colpo Gosens in Serie A. Come rivelato da Sky Sport, Simeone avrebbe chiesto un ultimo colpo per la fascia sinistra.

I Colchoneros hanno così fatto un tentativo in extremis per Gosens, che è stato accostato anche alla Juventus. La risposta dell’Atalanta, anche per i tempi ristretti, è stata però un no categorico.