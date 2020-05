Il centrocampista dell’Atletico Madrid, Thomas Partey, ha commentato il ritorno in campo per la ripresa degli allenamenti – VIDEO

L’Atletico Madrid è tornato in campo in vista della ripresa della Liga, rispettando le norme di sicurezza per evitare il rischio di nuovi contagi da Coronavirus.

Una situazione anomala per i colchoneros, come ammesso dal centrocampista Thomas Partey: «È difficile allenarsi a distanza».