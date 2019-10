Attacco Parma in piena emergenza: D’Aversa studia le soluzioni

Piena emergenza per l’attacco del Parma dopo gli infortuni di Inglese e Cornelius. D’Aversa studia la soluzione per colpire l’Inter

Il Parma, contro l’Inter, scenderà in campo senza punte. Dopo gli infortuni di Inglese e Cornelius, D’Aversa si trova in uno stato d’emergenza e deve trovare una soluzione. Come spiega la Gazzetta di Parma, il tecnico starebbe pensando di schierare Karamoh centravanti: punterebbe sul movimento e sull’attacco alla profondità.

Un’altra possibilità è quella di schierare Gervinho, anche se lo scorso anno, in quel ruolo, non fece bene.