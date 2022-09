Aubameyang: «Triste per Tuchel, proverò a parlarci»

Le parole del nuovo attaccante del Chelsea, Pierre Aubameyang, sull’esonero di Thomas Tuchel: «Settimane un po’ pazze»

Aubameyang ha parlato ai microfoni di Hayters TV dopo la partita di Champions League del Chelsea. Di seguito le sue parole.

MASCELLA – «Sto bene, ma un po’ deluso dal risultato col Salisburgo. Abbiamo giocato molto bene, secondo me avremmo dovuto segnare qualche gol in più e vincere la partita, ma siamo finiti per pareggiarla 1-1. Per quanto riguarda la mia mascella ci vorrà più tempo. Non sto bene al 100%. Non è facile giocare con una maschera dopo un danno del genere, ma speriamo di riprendermi il prima possibile».

TUCHEL – «Le ultime settimane al Chelsea sono state pazze per tutti noi. L’allenatore è cambiato. Fa parte della vita, devi adattarti. Se ho parlato con Tuchel? Adesso penso sia frustrato e un po’ triste, cerchero di chiamarlo presto. Tutti sanno che tipo di relazione io abbia con lui. Ed è stato strano vederlo solo pochi giorni».