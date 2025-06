Augello Cagliari, un club di Serie B segue attentamente l’esterno del Cagliari: ecco le ultimissime

Augello Cagliari, un club di Serie B segue con molto interesse l’esterno del Cagliari ed ex Sampdoria: ecco le ultime

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Cagliari si conferma protagonista, anche per le voci legate a Tommaso Augello. Il laterale sinistro, classe 1994, è al centro dell’attenzione per via del contratto in scadenza e della mancata intesa sul rinnovo, che lo rende appetibile come svincolato.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il Palermo segue con grande interesse l’ex Sampdoria, ritenendolo un rinforzo ideale per la fascia sinistra grazie alla sua esperienza e duttilità. Il club rosanero valuta l’operazione come un’occasione strategica a costo zero. Tutto dipenderà dalla decisione del giocatore e dalle eventuali mosse del Cagliari nei prossimi giorni, che potrebbero ridefinire le sorti della trattativa. Il Palermo è pronto a farsi avanti.