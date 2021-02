Augello: «Abbiamo speso troppe energie senza concretizzare»

Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro l’Atalanta

Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Buon primo tempo, ma abbiamo speso troppe energie senza concretizzare. nel secondo tempo siamo calati soprattutto dal punto di vista fisico».

DERBY – «È vero, abbiamo perso due partite di fila, ma sono state combattute fino alla fine. Abbiamo messo sotto l’Atalanta per buona parte della partita, per cui siamo carichi in vista del Genoa. Il derby sarà molto sentito, per noi è la partita dell’anno. In questa posizione di classifica non abbiamo ansia da zona retrocessione e quindi sarà una partita in cui daremo tutto».