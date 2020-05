Tommaso Augello, laterale della Sampdoria, esprime il suo parere a proposito della possibile ripresa della Serie A

Interrogato da La Repubblica sulla ripresa del campionato di Serie A, Tommaso Augello si è detto disposto a tornare in campo. Ecco le parole del terzino della Sampdoria.

«Se si può riprendere in sicurezza, non ci sono problemi. Nessun calciatore può essere contrario a fare il proprio lavoro. Noi siamo sempre pronti, non aspettiamo altro, ma con delle condizioni giuste».