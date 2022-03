Aurier e il rapporto con Mourinho: «Mi disse che aveva paura di me...»

Il terzino del Villarreal Aurier ha raccontato un aneddoto sulla sua esperienza con Mourinho

Serge Aurier, terzino del Villarreal ed ex Tottenham, in un post su Instagram ha raccontato un aneddoto su Mourinho ai tempi in cui entrambi erano negli Spurs.

L’ANEDDOTO – «Mourinho mi ha detto: “Ho paura di te, ho paura di metterti a marcare perché temo che tu faccia qualche danno”. Lì per lì, ho pensato “ma che stai dicendo?”.

In realtà non sono così, sono riflessivo. In quel momento stavo per rispondergli e avevo voglia di dirgli “allora metti un’altra persona” ma poi nella mia testa mi sono detto lascia stare. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto dire qualcosa di cattivo. Ma adesso sono cresciuto».