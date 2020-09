Ausilio: «Skriniar non è sul mercato. Kanté? Abbiamo già otto centrocampisti»

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina

OBIETTIVI – «La missione è quella di far bene, come in tutte le stagioni. In special modo in questa visto che abbiamo terminato da pochissimo. Vogliamo ripartire da qua».

HAKIMI – «Non parlerei di approccio morbido ma di scelte. Abbiamo giocatori importanti, ci sono cinque cambi e si gioca ogni tre giorni. Penso che il mister abbia tenuto conto un po’ di tutto».

SKRINIAR – «Posso confermare che c’è stato un incontro con i dirigenti del Tottenham dove ci hanno chiesto Skriniar ma noi abbiamo detto che non è sul mercato. Non vogliamo privarci di Skriniar visto che in quel reparto c’è già stata l’uscita di Godin».

KANTE – «È un giocatore importante del Chelsea, non è stato messo sul mercato. Noi abbiamo giocatori importanti a centrocampo e andremo avanti con loro».