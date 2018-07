CR7 più vicino? E la Juventus continua a volare in Borsa: +7%

Le azioni della Juventus fanno registrare una crescita del 7% anche questa mattina in Borsa dopo il boom dei giorni scorsi

Continua la crescita in Borsa del titolo della Juventus Football Club SpA. Anche oggi le azioni della società bianconera fanno registrare una crescita importante nell’andamento degli scambi, registrando nuovamente percentuali positive di crescite che certificano il trend più che positivo degli ultimi giorni in occasione dell’effetto Ronaldo e delle indiscrezioni di calciomercato che vogliono il calciatore portoghese vicino alla Juventus. Alle ore 11.30 di questa mattina, dopo due ore e mezza dall’apertura della Borsa, le azioni della Juventus registrano una crescita del 7,05% raggiungendo quota 0,79 euro per azione.

Il titolo bianconero continua a volare in Borsa dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Fino alla chiusura di ieri gli investitori hanno dato fiducia al titolo Juventus, tanto che in tre sedute di Borsa il titolo della società bianconera reduce da sette Scudetti consecutivi è balzato del 12% incrementando la capitalizzazione di 70 milioni di euro a quota 730 milioni. Prosegue la fiducia nel titolo, confermata anche dalle ultime indiscrezioni di calciomercato dalla stampa estera che vogliono sempre più vicina l’addio del giocatore al Real Madrid e il passaggio alla Juventus.