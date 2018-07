L’effetto Cristiano Ronaldo si fa sentire anche in Borsa: tra ieri e oggi volano le azioni della Juventus

Chiamatelo effetto CR7. Le azioni della Juventus volano in Borsa negli ultimi giorni, gli operatori investono sul titolo e il valore delle azioni sale di circa il 10% dall’inizio della settimana. Il sogno Cristiano Ronaldo fa volare in borsa il titolo della Juventus Spa e il tutto è da collegare alle indiscrezioni di calciomercato che vogliono il campione portoghese come possibile colpo dell’anno da parte dei bianconeri. Le voci di calciomercato stanno spingendo il valore delle azioni della Juventus e son bastate agli operatori di borsa per investire sul titolo.

Nella giornata di martedì, giorno in cui la bomba Cr7 è ufficialmente deflagrata, il titolo della Juventus ha chiuso a 0,6875 euro, facendo registrare un +3,2% nella singola giornata. Un trend positivo che prosegue anche nella giornata di mercoledì visto che in queste ore di contrattazioni il titolo è in crescita del 5,02%, toccando quota 0,72 euro, nell’ambito di una performance settimane in salita di circa il 9%. Secondo l’analisi tecnica di Borsa Italiana relativa alla giornata di ieri, «I volumi sono risultati pari a 2,856,134 pezzi scambiati, un valore superiore sia alla seduta precedente sia alla media settimanale. La partecipazione degli operatori si sta intensificando, probabile l’avvio di una fase a volatilità elevata». Effetto Cristiano, anche sulla Borsa di Milano.