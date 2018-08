Bailey-Roma: pronto l’assalto last minute. Via Coric e Zaniolo

La Roma può tentare un ultimo assalto per Leon Bailey, esterno del Bayer Leverkusen. In partenza Zaniolo e Ante Coric

La Roma farà un ultimo tentativo per Leon Bailey, nonostante le smentite di Monchi. Ieri il ds ha provato a chiudere la questione («è il ruolo in cui abbiamo più alternative») ma fino all’ultimo proverà a ridurre le pretese del Bayer Leverkusen che continua a chiedere 50 milioni di euro per lasciare andare il forte esterno giamaicano. Il classe ’97 è il primo nome per rinforzare l’attacco di mister Di Francesco ma al momento ci sono poche speranze per un suo possibile arrivo nella Capitale.

Monchi è pronto a spingersi fino a 40 milioni di euro, la cifra messa da parte per Malcom ma non sarà semplice, anzi, secondo Il Corriere dello Sport, l’affare è praticamente impossibile. Le ultime ore di calciomercato per la Roma però saranno comunque frenetiche sul fronte cessioni. Attualmente la Roma ha un organico importante, 28 giocatori, più volte ritenuto eccessivo da parte dello stesso Monchi, oltre che pesante dal punto di vista economico. I giallorossi proveranno a cedere Nicolò Zaniolo e Ante Coric, in prestito: alcuni club di Serie A sono già in fila. Possibile l’addio anche per Maxime Gonzalons, cercato all’estero.