Baiocchini: «I nomi più caldi per il mercato? Messi, Neymar e Donnarumma»

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Lazionews24. Le parole dell’esperto di mercato

Il noto giornalista sportivo di Sky Sport ed esperto di calciomercato, Manuele Baiocchini ha parlato ai microfoni di Lazionews24.com. Le sue parole.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24

MERCATO – «Credo che i tre giocatori più coinvolti dalle voci e dalle trattative di mercato nella prossima estate saranno Neymar, che da quello che si vede a Parigi non ci vuole proprio stare, Messi che ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è veramente l’anno per eventualmente spostarsi, come fece Ronaldo un paio di anni fa. Lo stesso discorso vale anche per Donnarumma, poichè il Milan difficilmente gli rinnoverà il contratto e quindi sarà costretto a cederlo se non lo vuole perdere a zero».