Bakayoko Milan: pochi dettagli da limare. Le ultime

Bakayoko Milan: mancano pochi dettagli per la definizione dell’operazione. Le ultime sul centrocampista francese

Il Milan sta limando gli ultimi dettagli dell’operazione legata a Tiemoue Bakayoko. I contatti con gli agenti del centrocampista francese proseguono ininterrottamente e crescere la fiducia per il suo trasferimento.

Come riportato da Sky Sport, la dirigenza rossonera non ha fretta perché prima ha necessità di conoscere il proprio futuro in Europa League e concludere qualche trattativa in uscita.